高軟二期今年首場台中招商座談會今天登場，台灣思科、智崴、遠傳等知名企業參與。（經濟部加工出口區管理處中港分處提供）

經濟部加工出口區管理處28日攜手財團法人資訊工業策進會，共同舉辦「高雄軟體園區二期招商座談會」，今年首場選擇在中台灣舉行，傾聽來自中部地區企業的需求；知名企業如台灣思科、雲智維科技、敦陽公司、智崴資訊、遠傳電信、凌羣電腦、漢翔航空等出席現場踴躍交流，並提出高雄軟體園區第二期進駐意願及相關問題，招商互動氣氛熱絡！

加工處副處長劉繼傳說，本次招商座談會在北、中、南各舉辦一場，第一場就選擇從中部出發，於經濟部加工出口區管理處中港分處舉行，中部有完整的精密機械供應鏈，還有資訊軟體業者，就是希望能讓中部企業了解高雄是值得投資的地方，吸引中部的朋友到高雄一起奮鬥打拚。

劉繼傳指出，這一、兩年亞洲新灣區一直被提起，高雄軟體園區第二期則備受矚目，中央各部會投入了上百億元的資源在亞灣，此次招商將延續資訊軟體、數位內容、智慧應用等重點產業，結合亞灣5GAIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5GAIoT研發、測試、應用發展的場域，共同打造南台灣科技產業聚落。

今天座談會更邀請進駐高雄軟體園區近10年的智崴資訊科技股份有限公司，分享進駐園區心得與效益。智崴公司說，從2013年進駐至今，營業額已成長近7倍，目前已是全世界最大的飛行劇院供應商，高雄亞灣擁有最完整的產業聚落和5G試驗場域，絕佳地理位置，交通運輸便捷，高雄軟體園區第二期將會是南台灣發展的亮眼場域。

劉繼傳強調，高雄軟體園區第二期位於高雄多功能經貿園區第3種特定倉儲轉運專用區，面積約2.45公頃，分為A、B、C三大坵塊，聚焦從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIOT應用、研發及測試等知識密集型產業進駐，歡迎有意投資進駐之投資人踴躍提出申請。