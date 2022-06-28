俄烏戰爭爆發以來，戰爭情勢的變化一直被認為對中國對台動武決策會有關鍵性的影響，不過也有些分析認為武力犯台有它自身的邏輯，未來俄烏戰爭不論如何發展，其結果不見得能改變中國的基本國策。

《德國之聲》引述瑞士《新蘇黎世報》的分析指出，中國在俄烏戰爭中可能看到的軍事行動的教訓，但戰爭的發展不一定改變中國的基本國策。

分析指出，第1個教訓是，雖然中國的軍事實力在紙上佔據優勢，但軍事力量的對比，並非完全取決於軍力優勢，它更容易受到被侵略人民誓死抵抗意志的影響。一直認為弱小烏克蘭一方，在強大的俄羅斯軍隊的進攻面前，卻成功保衛了首都基輔。基輔和東部城市哈爾科夫都是同樣的例子。而在目前頓巴斯的疲勞戰中，烏軍仍佔領著大部地區。軍事優勢不可高估，這對北京而言不啻是一記警鐘。

俄烏戰爭給北京的第2個教訓是西方的回應。分析表示，中國的鷹派一直把美國擔心的與俄羅斯爆發核大戰，解讀為華盛頓不願直接介入台海衝突。這也可能解釋拜登不斷重申「會武力協防臺灣」的用意，就是要打破中方的幻想。此外，歐洲不願快速、堅定地制裁俄羅斯的能源輸出，北京可能理解成，西方不願付出高昂的經濟代價同專制體制迎面作戰。

分析因此認為，北京是否將俄軍的困境同自身的軍事力量聯繫起來考慮，或者拒絕這樣的比較，外界很難判斷。今後重要的是，為防患於未然，要不斷告誡北京，發動侵略戰爭的代價是高昂的。