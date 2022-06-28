西屯國小今年適逢創校120周年，校園圍籬和穿堂門面二丁掛磁磚都亟待整建修繕。（張廖萬堅服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

上石國小主打國際交流研習，盼能再建置10智慧化的專科教室，讓師生的數位教學、智慧學習環境更完善。（張廖萬堅服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

立委張廖萬堅28日邀請黨籍民代與教育相關單位，會勘大墩、西屯和上石3所國小校園，將爭取經費充實教學設施設備與校舍環境；即將慶祝建校120周年的西屯國小，穿堂二丁掛磁磚掉落和門面圍籬凌亂，將爭取經費整建修繕，打造老校園的嶄新風貌。

張廖萬堅邀請國教署、中市教育局、市議員林祈烽、張耀中、何文海團隊及當地里長等人到校園會勘，盼向中央爭取補助經費，拓展校內藝文學習空間、更新校園老舊設施及建置智慧教室，積極向中央爭取補助，讓學校孩子有更安全優化的學習環境；會勘後國教署人員允諾將盡速協助學校改善。

大墩國小校長林淵輝表示，學校2010年創校，致力耕耘藝術與美感教育，但卻未設置美勞專科教室、且欠缺設備輔助教學，只能利用地下室階梯教室外走廊空間，在牆上釘掛木板、活動式布告板，設置簡易燈光照明，這些設備使用12年，木板破損且展示設施不足，照明不足且走廊地面鋪設不規則、加上外圍有排水溝，造成高低落差，常有師生不小心踩空，跌倒受傷，因此盼能申請經費，新建打造大墩藝廊。

西屯國小校長蘇仁彥指出，適逢學校建校120周年，校內有許多新完工設施，但門面、周遭圍牆凌亂，穿堂二丁掛磁磚剝落，布告欄老舊單調，前庭廣大但缺乏主體性，無法有效宣傳校園特色及校園安全疑慮，希望能透過改善穿堂及校園旁圍籬，打造老學校新風貌氛圍。

上石國小校長劉益嘉說，近年積極推動跨校際、跨國際的研習交流活動，並成立上石智慧教室學習推動小組，利用智慧學習教室設備積極進行創新教學；，但校內1至3年級及專科教室的55吋電視螢幕太小，無法達到師生教學互動之需，希望能再打造嶄新的10間專科智慧教室，讓數位教學與智慧學習環境更加完善，若能優先補助，就能利用暑假期間施工、完工。

張廖萬堅表示，會全力協助學校向教育部爭取經費，盡速改善與充實學校的設備設施案件；市議員林祈烽、何文海與張耀中，也允諾將積極向教育局爭取配合款，改善師生的教學與學習環境。教育局回應，感謝立委向教育部國教署爭取經費，市府將會全力協助學校，依會勘結論調整計畫書後，盡快送件爭取中央補助及配合款項，進行校園設備設施的改善。