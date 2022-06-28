1名女子日前向社區管委會抱怨，她發現大樓夜班警衛打電動，警衛解釋因想睡覺才靠電動提神，她則認為管委會應開除該警衛，而該警衛事後解釋都有完成巡邏簽到，她仍怒罵「過太爽是不是」，堅持要連署其他住戶開除對方；其他網友則一面倒認為她小題大作，應該體恤對方夜班的辛勞。

該名網友在臉書「爆廢公社」將1張對話截圖曝光，1名女子向社區大樓的管委會抱怨日前深夜回家時，發現社區的夜班保全竟然在打電動，她詢問警衛竟得到回覆稱因晚上上班會想睡覺，因此靠打電動「提神」，女子因此向管委會提出開除該警衛，「不敢相信每個月請這種人來保衛社區，真的太誇張了」。

1名女子日前向社區管委會抱怨，她發現大樓夜班警衛在打電動，對方解釋因為想睡覺才靠電動提神，她則認為管委會應該開除該警衛。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

之後管委會回覆說該名警衛稱每次夜半的巡邏簽到都有完成，只是稍微休息一下，「能否請您高抬貴手呢？」女子則說「過太爽是不是」，稱會連署其她社區的住戶將該警衛開除，「敢打電動還不能開除？」

其他網友則認為該女子小題大作，「很無聊欸，我看到我家保全睡著我還小心翼翼的走路，人家工作很辛苦，何必為難人家啊」、「打電動我覺得還可以欸」、「我們大樓管理員薪水很少，所以看到夜班可能打嗑睡看劇打電動，我都當沒看到」、「比這種住戶還扯的比比皆是，大樓保全搞得跟她私人保全一樣，一不合她的意就檢舉，然後一直換人」、「我覺得打電動沒有不妥，，不妥的是，沒有把該做的事做好就在那邊玩」。