「雲林縣聯合慈善健康協進會」開辦守護家庭小衛星，課後照顧弱勢家庭學生。（張朝欣攝）

「雲林縣聯合慈善健康協進會」為幫助弱勢家庭父母在暑假期間安心上班，於北港鎮開辦「守護家庭小衛星」，配合家長上班時間，每天上午8點至下午4點安排課後照顧，對象為國小低年級學生，還供應中、晚餐，協進會28日表示開學後下午1至4點仍有課後照顧班，希望孩子下課後不要1個人在家，享有更好的受教權與安全照護。

「雲林縣聯合慈善健康協進會」理事長蔡榮金，因小時候家境困苦而失學，深知弱勢民眾生活的艱辛不易，因此今年1月在北港鎮設置食物銀行，並針對弱勢家庭學生規畫「守護家庭小衛星」課後照顧，希望藉由物資與教育的協助，讓弱勢家庭感受社會的溫暖。

蔡榮金表示，他發現許多弱勢家庭家長因為工作，暑假期間無法在家照顧孩子，孩子獨自在家，學習與安全都容易出現問題，因此規畫「守護家庭小衛星」課後照顧，將於7月1日正式開課，對象為單親、新住民、隔代教養家庭國小學生，完全免費。

蔡榮金說，暑假期間課後照顧原則上從上午8點到下午4點，但為配合部分家長上班時間，工作人員上午7點半就會到班，下午6點左右才下班，並供應中、午餐，讓家長不用擔心孩子暑假期間的課後學習問題，能夠安心工作。開學後，下午1至4點仍有課後照顧班，讓國小一至三年級學生下課來班，有老師陪伴繼續學習。

蔡榮金指出，課後照顧雖有政府單位輔助部分經費，但相當有限，有8成經費須自籌，有賴企業、社團、善心人士贊助，為了幫助弱勢家庭，他會想辦法堅持下去，「自己困苦過，不想再看有人為生活、教育而對未來感到失望，願大家都能充滿希望的生活著」。