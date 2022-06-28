準備好迎接一年四季景觀最豐富的夏天了嗎？一起吹著太平洋徐徐海風，享受湛藍海岸、絕美夕陽，跟著熱情善良的人們一起度過炎夏吧。台東，以前為卑南、阿美族的居住地，而後漢人與平埔族移入，當時稱為「寶桑莊」聚落，而光復後才設為台東鎮。

如今時常被外媒選評為台灣之光的好地方，絕美秘境數不勝數，今天ReadyGo盤點來台東必住好所在，和朋友愛人、親人放慢腳步，好好享受迷人仙境台東！

#綺麗渡假村

被譽為台東最美的綺麗渡假村，前陣子在IG上瘋狂被洗版的VILLA房型，一棟棟紅木門小屋拍照起來有種美式派輕鬆結合日式禪風的氣氛，園區腹地遼闊，一路綿延都蘭美人山景，綺麗渡假村位在台東鹿野可以享受聞名的「鹿野溫泉」外，距離鹿野高台只需10分鐘車程，也是台東國際熱氣球節住宿熱門首選唷～

圖／@ReadyGo

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綺麗渡假村結合度假旅遊、戶外親子遊戲區、露天獨立湯屋SPA、宴會住宿等多項完善設施於一身，一整天待在渡假村也無聊！是各大旅遊頻道爭相到訪的住宿，鳥語花香、恬靜的環境非常適合親子出遊、朋友情人來這裡好好享受，絕對給你留下美好的出遊記憶呀～

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地址｜台東縣鹿野鄉中華路一段260號

>> 綺麗渡假村-超值方案

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#茶田關舍

親子首選住宿！茶田關舍坐落在關山小鎮中，關山小鎮因林木蓊鬱、草澤遍野美景而被觀光局評為2020經典小鎮，而茶田關舍北邊就是著名的池上鄉、往南邊則是聞名國際的台東熱氣球節活動舉辦地鹿野鄉。

絕佳的地理位置，加上茶田關舍向外遠眺壯麗山景和廣闊無垠稻田風光，獨有的靜謐吸引大票人前來，每到假日都一位難求，想來的記得提早預訂呀～

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茶田關舍共有六間房型，其中有專屬親子房「童言」、「童語」，充滿民宿老闆精心挑選的兒童安全玩具，可以讓小孩玩得情盡，也可以讓大朋友休息片刻，部分有露台房型則可擁抱整片花東縱谷的美～

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地址｜台東縣關山鎮平等路99號（一館）、台東縣關山鎮平等路90號（茶田關舍民宿貳館）

FB官網｜茶田關舍

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#邊境牧海

沿著太平洋海線而建的邊境牧海，獨特的清水模外觀，民宿內部各樣歐式元素風格，加上邊境牧海民宿老闆養的可愛牧羊犬們讓邊境牧海迅速成為旅人們的理想住宿。

不少人是衝著奔跑在邊境牧海民宿前遼闊草地上討人撒嬌摸頭的可愛牧羊犬而來，另外，還有在社群被瘋狂打卡的玻璃屋房型，讓你夜晚能倘佯在台東繁星，徹底陶醉在東部自然環境中～

圖／@ReadyGo

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民宿中擺放著各式古董家具，為維護住宿品質、安全考量怒不接待寵物、12歲以下兒童，提倡綠色旅遊請自備牙刷及牙膏唷～

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地址｜台東縣長濱鄉2鄰城山28-2號

官網｜邊境牧海

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#富杉晴Rich-Sunshine Inn

富杉晴Rich-Sunshine Inn民宿將台11縣山海景緻全都打包！富杉晴Rich-Sunshine Inn分為A棟面山、面海以親子為概念的木質調風格打造，而B棟整體裝潢為純白輕工業風，房內陽台則是面花園、面山景。民宿外是廣闊的綠花庭院，休假日不妨來享受在椰林交錯的樹蔭底下散步、躺在藤編發呆椅上，愜意度過假期時光吧～

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提供寵物友善住宿外，還可以選擇包棟、付費烤肉多種方案，適合親朋好友同行入住。離台東市區也只需15分鐘，周邊知名景點多：加路蘭遊憩區、水往上流、都蘭新東糖廠等，可以考慮沿著台11縣出發踩點，一路享受台東海景山嵐。

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地址｜台東縣卑南鄉富山村杉原70號

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#21國際度假村

位於台東鹿野鄉，隱藏在台東唯一的水上星空木屋渡假村，21國際度假村園區內，擁有降溫沁涼的浪漫戶外泳池、大小朋友可以一同在草皮上盡情玩耍的綜合球場和飄逸茶香的午茶亭等，提供多達十個開放式環境設施，21國際度假村生態豐富自然空間足夠，不必擔心待在度假村內無聊，只怕你玩到時間不夠呀，來到這徹底拋開城市枷鎖解放自己吧～

圖／@ReadyGo

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多達五種房型，每間採光都極佳，一覽湖光山景，21國際度假村附中西式早餐外，還有提供午、晚餐。距離鹿野車站只需要10分鐘車程即可抵達，是個慢活沉思的好地方。

圖／@ReadyGo

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地址｜台東縣鹿野鄉永安村永樂路306巷7號

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