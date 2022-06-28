每個人在感情當中，都很害怕遇到花心風流的渣男／渣女。命理網站「星座上上簽」分享，有3個星座的人最容易被爛桃花糾纏，其中獅子座一旦愛上了就會變得盲目，天秤座則是容易被花言巧語欺騙，而天蠍座因為識人不清，戀情往往不會有好結果。

1、獅子座

獅子座面對感情非常固執，愛上了就會不顧一切地付出，只看得見對方吸引自己的優點，並忽略對方身上出現的問題，甚至是2人未來可能要面對的現實，除非他們終於感到痛苦、想要放手，否則就算再多的人來勸他們都沒有用。

2、天秤座

天秤座對於異性關係比較優柔寡斷，造成他們常常傷人又傷己。除此之外，天秤座也是很容易陷入愛情的類型，尤其是天秤女，很容易被顏值高、會說甜言蜜語的男性吸引，至於對方的人品或個性如何，就不在他們的考慮範圍內了。

3、天蠍座

天蠍座內心很渴望遇到好的另一半，但他們大多都有不堪回首的經歷，最主要的原因就是他們識人不清，尤其是天蠍女，總是遇到不對的人，或是對於感情缺乏好的相處方式，明明是很渴望愛的人，卻不怎麼懂得去愛。