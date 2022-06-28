越南籍男子非法受雇在台東縱谷地區辣椒園打工，被移民署南區事務大隊台東縣專勤隊鷹眼識破，移民官前往查察時，該逾期停留的越南籍男子，還親切地拿著手上剛採收的辣椒介紹：「台東的辣椒，非常辣喔」，令移民官哭笑不得。

移民署南區事務大隊台東縣專勤隊接獲舉報，有疑似非法外來人口從事農務工作，經多日明查暗訪，掌握確切行蹤後拂曉出擊，當場查獲逾期停留越南籍男子在辣椒園非法工作，除依據違反入出國及移民法查處收容外，並將非法雇主函送勞政機關裁罰。

台東縣專勤隊派出農家子弟出身的移民官前往辣椒園查察，藉由與辣椒園主人交流「辣椒經」之際，鷹眼發現在眾多農忙女性中，藏身1位穿著紅衣且身材高大的男性，看著移民官向前查察，經現場查證身分，是逾期停留的越南籍人士，透過同鄉友人介紹到辣椒園工作。

台東縣專勤隊隊長黃志明強調，為保障國人合法工作權益，移民署將持續加強查緝非法外來人口，以維護社會秩序；同時也提醒民眾，若貪圖一時方便，聘僱未經許可的外來人口非法工作，經查獲將依法裁處，最高可處75萬元罰鍰，5年內再犯更涉及刑責；另居間媒介外國人非法工作，最高也可處50萬元罰鍰，請民眾切勿心存僥倖。