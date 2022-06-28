台灣矽晶圓大廠環球晶（GlobalWafers）計畫砸50億美元，在美國德州設立首座12吋矽晶圓廠，但520億美元的「晶片法案」則卡關已久，可能令這筆投資增添變數。為此，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）再度敦促國會盡快通過法案，否則這筆交易可能將告吹。

徐秀蘭表示，選擇德州建廠理由有三：第一、聯邦政府補貼，第二、美國尚無12吋晶圓廠，環球晶先設廠能就近供應材料，第三、能源供應和人才問題都在可控範圍內。她說，雖然美國建廠成本高，但如果有補助，則能抵銷部分成本壓力。

不過補貼半導體的晶片法案頻頻卡關，徐秀蘭坦言確實是不可控的因素，但她也補充，倘若不通過，環球晶也會彈性調整作法。

晶片法案事關美國半導體產業振興計畫，旨在提振當地半導體產能和研發。雷蒙多多次呼籲美國國會通過晶片法案，並強調美國對台半導體的高度依賴存在高度風險，甚至連軍事設備都需要台灣半導體供應。

根據CNBC報導，雷蒙多27日接受節目「瘋狂的金錢（Mad Money）」採訪透露，徐秀蘭親自向她說，環球晶的這項投資取決國會是否通過晶片法案而決定，「今天他們重申了這一點」。

雷蒙多相信環球晶會按計畫在德州設廠，但前提是國會必須在8月休會前通過晶片法案。雷蒙多擔憂表示，「我已經講的很明白，如果國會不採取行動，這筆交易可能會因此消失」。