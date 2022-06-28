今年4月下旬曾發生1名醫院千金搭乘Uber，光著腳丫踩在椅子上遭司機制止，導致該女情緒失控，一腳伸去駕駛座旁逼問司機「香不香」，因此，疑似有計程車司機就在副駕駛座後方張貼「請不要翹腳」公告，有名OL搭計程車便把該公告拍下PO臉書，詢問網友「是不是該把腳放下來」，卻引發網友全歪樓討論著OL的美腿。

一名OL在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，原PO搭上1輛計程車，其副駕駛座後方貼著1張公告，寫著「尊重別人，也注重衛生，請不要翹腳」，其中「請不要翹腳」5字，也特別放大標示；此則公告也讓原PO在貼文寫下「我是不是該把腳放下來」。

OL在計程車內看見「請不要翹腳」公告，並且拍下PO網，竟遭網友歪樓「這雙腿很可以」。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友全歪樓紛紛留言表示，「那可以劈腿嗎」、「又不是說不能翹美腳」、「這雙腿，很可以」、「這在我車上，腳要怎麼放都可以」、「為了行車安全，腳請夾緊」、「他是想說抬腳吧」、「本來想大聲斥責」、「不要蹺腳，不然看不到內褲，別上當」。

另外也有網友表示，疑似因為「聞腳千金」事件，所以計程車司機才要張貼此公告，「這樣應該還好，別給他聞或踩後座不至於被公審吧」、「你可以請司機聞腳」、「他應該是指，不要把腳放在司機臉龐，上次那個新聞女」、「司機大哥應該是想表達不要把腳翹到椅子上」。