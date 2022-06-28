若沒理財觀念，恐怕賺再多荷包還是空空如也，一名女網友感嘆，雖然自己月賺8萬元，但因為出手大方，又喜歡叫外送、買網購，導致存不了多少錢，求助網友有沒有「超痛理財法」可參考？不少網友建議先從記帳開始，或購買儲蓄險強制存錢，「這就是一個很痛又不能哀的存錢方法」。

原PO昨（27日）在網路論壇Dcard發文指出，目前的薪資加投資利息，可讓她月賺8萬元，但儘管住家裡又不用給孝親費，她還是沒有辦法存到錢，原因在於，她平時喜歡叫外送、常買禮物給姪子姪女、每周家庭聚會以及和男友約會吃飯都由她買單、經常網購及團購美食等。

原PO感嘆，最近和長輩聊到理財相關的話題，才意識到應該趁年輕時多存一點錢，因此下定決心要好好理財，她也想了幾個辦法，包括刪除外送App、約會不要吃太好的餐廳等，同時也求助網友，「有沒有超痛理財法能讓我參考？」

對此，不少網友回應，「才平均8萬就這樣花，估計是你以為自己賺很多就飄了，先記帳吧，限制自己的消費」、「試著每個月領到薪水時把部分錢撥到儲蓄帳戶，再扣掉固定支出，剩餘的錢才去買想買的東西」、「沒有目標就不會有動力存錢，例如2年存到旅遊基金100萬，達成了才可以去，旅遊是獎勵」。

也有網友建議，「很簡單，基本上每個月領到薪水，就先強制扣到儲蓄險裡面，這就是一個很痛又不能哀的存錢方法，也是對目前的你來說最好的方法」。