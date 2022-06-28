桃園市桃園察分局偵查隊接獲情資，26歲蔡姓男子承租天祥五街某處停業的護理之家開設推筒子職業賭場，因該場所對外有數條通道，如遇警查緝，賭客便可分頭逃逸，分散落網的風險。警方為避免遭逃跑，27日摸黑前往查緝，順利逮住蔡姓男子及27名賭客。

警方表示，接獲情資，蔡姓男子在某停業的護理之家設置職業賭場，組成專案小組進行監控蒐證，經向桃園地方法院申請搜索票獲准，27日凌晨2時50分許，待賭客陸續進入聚賭立即進行查緝圍捕，為避免打草驚蛇，員警不使用任何燈光，以手扶壁悄然進入賭場兩側逃生梯埋守，並控制把風人員，時間一到制服警力趕到現場，賭客見正面有警察，果然蜂擁往兩側逃逸，門一開卻見警察衝進來，當場查獲賭場負責人蔡姓男子及賭客27人(17男10女、含5名越籍外配)，查扣賭資及抽頭金共計149萬餘元，另查扣監視器主機、賭具及點鈔機等物品，全案依賭博罪嫌移請桃園地方檢察署偵辦。

警察局局長許錫榮上任後，即指示各分局要強力取締轄區內涉及賭博場所，職業賭場等不法場所是不良幫派主要金流，影響治安平穩、破壞社會秩序的淵藪，警方將持續強化以刨根斷源的方式掃除所有違法場所，徹底淨化轄區治安，建構市民安居樂業的生活環境。