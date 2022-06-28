教育部公布111學年度《高等教育深耕計畫》審查結果，國立金門大學第5度通過教育部的計畫補助，今年總計獲補助新台幣3千3百餘萬元。（ 李金生攝）

教育部公布111學年度《高等教育深耕計畫》審查結果，國立金門大學第5度通過教育部的計畫補助，今年總計獲補助新台幣3千3百餘萬元。校方表示，今年度將以107至110年的成果為基礎，持續透過增聘師資、落實多元升等制度等方式以提升師資質量，並鼓勵優質師資推動與學校相關的特色發展，強化學生的就業競爭力。

金大校長陳建民表示，該校執行高教深耕計畫已邁入第5年，透過計畫、教學環境與課程的導入，培養學生具備資訊、科技及邏輯思維等所需的關鍵能力，並進行深度學習、連結學習與應用，無論在教學、研究及實務問題上，該校都抱持鼓勵教師以嚴謹的研究精神，持續投入教學改進，並強化整體教學品質，增加學生學習成效，提升學生的就業競爭力。

金大教務長吳俊毅也指出，該校為強化學生專業知能，提升未來競爭優勢並均衡發展為全方位人才，以協助取得就業有益之證照為目標，鼓勵和輔導學生在學期間考取專業證照。目前各學系依學生生涯、就業及教學研究、專業領域發展等需求，開設多元化輔導考照班，並積極輔導學生參與課程培訓，包含將國考試題融入各科課程教學、考題詳解，導入情境模擬式教學策略。

吳俊毅進一步表示，今年度預定執行16案的多元化輔導證照培訓班，包括：護理師證照複習營、社工師考照輔導、AI人工智慧素養國際認證輔導課程、對外華語教學能力認證考試輔導班等。其中，護理師證照複習營自108年起開設，連續3年通過率超過90％以上，去(110)年通過率達到100％，顯見證照輔導班與學生通過率是正相關，也足證教師與學校的努力所致。

金大表示，該校透過高教深耕計畫的執行，將發展專屬的「亮點課程」，並在島嶼地理、文化、發展上進行深度整合與推廣。此外，透過體驗式學習，從中實踐、體驗及反思，培養學生將所學知識轉化為實務技能之能力，培養學生成為一流的人才。