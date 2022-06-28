南投復興路上一家連鎖飲料店近日爆發消費糾紛，一名男子把店員做錯的飲料往大馬路丟，還轉頭大吼店員，事後遭到店家PO上網，不過消息曝光風向後陡變，不少當地民眾紛紛批評店家平時態度差勁。目前傳出導致衝突的「波霸鮮奶」已經停賣。

回顧事件始末，店家26日於臉書社團《南投人聊天室》分享影片，26日上午10時12分，一名男子帶著兩名孩子購買兩杯飲料，不過店員疑似聽錯、把其中一杯波霸鮮奶茶做成波霸鮮奶；沒想到男子表示願意再點一杯、掏錢後，竟轉身就把波霸鮮奶往大馬路丟，還咆哮「講兩次了，都沒有在聽，我要波霸鮮奶茶」。

事後店長將影片PO網、批評男子根本是給孩子做了最壞示範，迅速引發熱議；不過店家的Google評論卻也湧入不少負評，不少當地人說明，其實一直以來店家態度都不是很好。

據《ETtoday新聞雲》報導，目前店家已停賣導致衝突的「波霸鮮奶」，表示原本菜單裡就沒有此品項、僅有「波霸紅茶拿鐵」（波霸鮮奶茶），有時候因為客人喜歡才會進行客製化。