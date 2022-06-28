民進黨擬徵召立委劉櫂豪參選台東縣長，極力爭取提名的前台東市長賴坤成今天痛批，截至目前選對會從未主動徵詢、協調，「辦一次公開民調有那麼困難嗎？」他嘗試著說服黨中央可以做出理性、客觀的決定。然而面對英系的強勢，還是無力改變既定！

賴坤成在臉書發長文批評黨內，為什麼無視於絕大多數的公職候選人、歷屆主委、二位原住民立委及多次擔任過劉參選縣長競選總部主委、副主委等重要輔選幹部不贊成劉第六度再帶職參選，長期壟斷縣長、立委二個重要職位的地方強烈反彈聲浪？

他說，黨內從一開始就拒絕協調，也不願辦理初選民調，執意要讓劉六度參選，白白糟蹋了30年來堅持立場、為黨征戰花東，搶下第一席國大、第一席市長、第一席立委的開路先鋒，在生涯顛峰時刻，願意辭去優渥董事長職務，破釜沉舟、背水一戰，累積豐沛的經驗與無人可及的社會資源，投入艱鉅的選戰！

賴坤成強調，面對擁有行政資源的國民黨籍縣長競選連任，他就算盡其力也不一定會贏，但值得一搏，如果讓五度落選的劉再帶職參選，「整碗捧」、「吃碗內看碗外」社會觀感極度不佳，沒有同情票，毫無勝算，也會拖累其它候選人。

他說，每次劉櫂豪都拿民調說他會贏，結果呢？他是現任立委又常上政論節目當名嘴，台東民風淳樸、保守，對現任在位者，民調當然佔優勢，他當台東市長時，每次民調的滿意度也都超過九成，但選票也不過六成，此外，國民黨人也當然會幫他灌民調，因為對劉的選戰打法及人脈暸若指掌，很輕鬆對付！

賴坤成砲轟劉櫂豪，長期以來壟斷黨政資源，又是當紅英系召集人，表明上大家都要對他必恭必敬，舉凡中央政府資源下放，言必稱是劉立委的功勞，機構首長人事異動也都要劉首肯。

然而伸手強力介入生活美學館、農田水利署、林管處等機關首長人選，地方反應如何？他聽的到；插手農會選舉又臨陣脫逃，許多人點滴心頭，最近的鳳梨釋迦產銷及保險問題，陳吉仲及劉強力介入資源分配，卻引起釋迦農民的強烈反彈，民怨沸騰，中央聽不到嗎？還是「靠勢」？有權力者要懂得傾聽、謙卑。

這段期間以來他積極在地方走動，然師出無名，不敢印名片、也不好大張旗鼓做看板，更勸阻了許多公職人員或支持者大型造勢的建議，無非是避免引起激化黨內對立，也將有限資源放在大選，嘗試著說服黨中央可以做出理性、客觀的決定。「然而面對英系的強勢，還是無力改變既定！」

賴坤成強調，他不會放棄，也不可能接受慰留聯輔基金會這個有感情、摯愛也可盡情發揮的舞台，繼續深耕台東，「畢竟台東是家……亅。