《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，美國空軍近年來不斷發展「機動戰鬥運用」（Agile Combat Employment，ACE）概念，希望在遭遇中國大陸先制攻擊後，仍有辦法保留短時間內支援台海戰爭的能力；不過智庫專家指出，美軍不一定能在西太平洋區域找到願意共同參戰的盟友，尤其是在東南亞地區。

美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維巴赫（Kenneth S. Wilsbach）上將表示，直到6年前，機動戰鬥運用概念還只出現在軍方的PowerPoint簡報上，但在近期2年一度的「勇敢之盾22」（Valiant Shield 22）聯演中，美軍F-35A匿蹤戰機和EA-18G電戰機便於帛琉實際演練相關行動。

維巴赫更指出，機動戰鬥運用概念並非僅是大型演習的表演項目，稱其已成為美軍所有太平洋基地平時訓練的一部分，且範圍涵蓋美國自己的關島、天寧島、塞班島等基地，以及駐防日本與韓國等太平洋夥伴國內的部隊；甚至連日本航空自衛隊和韓國空軍，都在近年威脅環境逐漸嚴峻下開始進行相關練習，包括由飛行員自己幫戰機補充油料、在基地以外的區域著陸、於有限後勤支援下維持機隊任務執行能力等。

由於中國大陸擁有大量巡弋飛彈和彈道飛彈，能對美軍位於太平洋的主要基地構成嚴重威脅，因此美國空軍近年轉向機動戰鬥運用概念，希望藉由擴展軍機功能、預置備用基地設備、完善空運網路等手段，於必要時迅速擴大前線基地數量，降低遭敵人遠程火力「一網打盡」的風險。

不過若要在戰時讓美軍進駐，便須承受遭共軍火力打擊的風險。智庫「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute of Aerospace Studies）所長、退役美國空軍中將德普圖拉（David A. Deptula）表示，美軍確實能在馬里亞納群島範圍內實行機動戰鬥運用概念，但質疑其是否真的有辦法將基地「分散」至太平洋其他區域；智庫「美國企業研究所」（AEI）資深研究員庫伯（Zack Cooper）也指出，美國與東南亞安全夥伴的關係相對有限。