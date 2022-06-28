華南銀行長期針對財富管理業務推動數位轉型，響應主管機關ESG永續治理及保險局數位政策，建構零接觸、無紙化的數位保險功能，並因應後疫情數位發展，以服務不中斷及保障客戶權益為首要任務，遵循嚴謹的資訊安全規範標準，為客戶擇選優質的保險公司合作。

自2021年主管機關頒佈法規後，華南銀行即積極籌備，2022年獲主管機關同意自4月6日起與中國人壽合作試辦遠距投保業務，於短短一個月內即達主管機關要求試辦的目標件數，並榮獲保險局核准正式開辦，成為業界首家開辦遠距投保業務的銀行。

華南銀行遠距投保業務，讓客戶不論在假期中、工作繁忙，或因疫情考量無法親自到銀行辦理，都可直接跟業務員約定視訊會議，點選行動裝置收到的簡訊連結，透過視訊方式完成投保。

結合人臉辦識、身分證驗證等技術，大幅縮減投保流程至10分鐘內即可完成，並達到親晤親簽與個資保護的功能，不僅讓客戶安心，使用上也更加方便快速，大獲客戶好評。

為提供客戶更完善的數位體驗，華南銀行將持續新增遠距投保商品線，並規劃增加合作保險公司家數，展現數位轉型的決心。

受近年來新冠疫情影響，提升了大眾對保險保障的重視，不少民眾開始偏好零接觸的自主投保，華南銀行為滿足客戶需求，在網路銀行規劃多元商品，如「保障」及「儲備退休金」商品，可因應人生各階段需求逐年彈性調整保障；順應普惠金融的「全民保險」，投保小額終老壽險，能以較一般終身壽險便宜約2成的保費，享有終身保障。

另外，為提供差異化服務，網路投保業務還設有投資型年金險及利變型年金險，讓年輕族群或薪轉戶提早開始定期儲蓄圓夢基金或退休基金。

民眾透過網路投保，可享有24小時快速投保、保費門檻低，及節省費用等好處。華南銀行洞悉客戶需求及保險市場趨勢變化，獲准為「首家正式開辦遠距投保」的銀行，並持續推出高倍數保障專屬商品，同時結合信託2.0服務，搭配保險金信託，滿足客戶保障傳承需求，亦確保保險金妥善運用。華南銀行致力建構完整的網路投保平台，顯著提升數位保險效能，並連續五屆榮獲保險事業發展中心「保戶服務卓越獎—金質獎」，其中在資訊應用更是首次參賽即榮獲「資訊應用卓越獎—銀質獎」。

未來，華南銀行將持續培養具國際認證高級理財規劃顧問(CFP)、退休理財規劃顧問(RFA)及高齡金融規劃顧問等專業理財團隊，透過線上線下虛實整合通路服務，並充分運用數位科技，以提供客戶專業的理財與傳承規劃。