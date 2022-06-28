由於半導體先進製程積極擴廠，中部地區園區陸續已滿，科技部中部科學園區管理局規劃在台中市設立中科二期計畫。不過環評委員認為，二期園區的面積接近100公頃，對環境影響重大，要求縮減開發面積，並且降低用水及用電量，要求科技部補足相關資料後繼續審查。

中科管理局表示，由於現在台中園區土地出租率已達100％，沒有多餘土地可以出租，本計畫預計引進半導體及上中下游產業以及其他相關科學事業，因應產業布局用地需求，並擴大台灣整體科技發展動能，維持半導體產業全球競爭力，預計開發面積約94.62公頃，計畫基地位於臺中市大雅區及西屯區，緊鄰中科台中園區西側及擴建一期北側。

不過經過閉門會議討論後，要求開發單位補足相關資料，包含評估縮減開發規模及降低用水量、用電量之可能性。補充本擴建二期計畫之空氣污染物排放量增量抵換計畫之具體內容（含配合單位權責分工等），補充逐年降低酸性氣體及氨氣排放量之路徑規劃，並於環境監測計畫納入二氧化氮（NO2）、甲醛及22項有害空氣污染物之監測。

補充本擴建二期計畫溫室氣體排放量增量抵換措施及抵換量計算。加強施工期間空氣污染防制措施，包含增加每日及全年洗掃街長度等，以及主要車行路徑以混凝土或瀝青混凝土進行鋪面等，及土石方管理計畫〔含土方暫置區之污染防制(治)措施〕。釐清地下水硝酸鹽濃度超標之可能原因，研擬減輕對策；補充說明放流水水質及水量之管控規劃，並評估加嚴放流水標準（含導電度）。