高股息投資誘人，大戶、散戶全力「搶息」！國民高股息ETF 0056 28日成交量爆出2.2萬張，稱冠高股息ETF第一，盤中零股交易46萬股為ETF第一，合計6月以來，0056成交量、盤中零股量刷新今年新高，推升本月淨申購同步攻頂，締造三大紀錄。

今年台股股息大幅成長，高股息ETF的配息話題熱烈發燒，其中國民高股息ETF－0056完成換股後，預估成分股加權平均的股息率上看9.6％，有望為今年最值得期待的「高」股息ETF，0056指標成分股的陽明又在除息大漲，完成一半填息，連連衝高0056的關注度。

近期大戶、中實戶、散戶明顯搶進0056，帶動0056量能大增，28日交易量再度領先眾高股息ETF。

另一方面，從6月以來觀察，0056到27日為止的成交量超過50萬張，成交金額149億元，以及盤中零股高達1,291萬股，更創下三個今年單月新高。另本月0056的盤中零股也是2020年盤中零股上路以來單月次高。

由於買氣強勁，0056這個月的申購買氣也大幅成長，27日為止，0056本月的淨申購額已達114億元，創下去年10月除息來最佳，顯示投資人自股市買進股票外，大額投資人更積極從初級市場掃貨0056籌碼。

法人表示，0056目前投資組合集中在高息電子股和傳產股，在台股波動增加，電子股和傳產股首當其衝下，0056的波動也相對高。

不過從0056長期的趨勢看，波動度仍相對多數個股低，且0056目前的股息率在台股居前段班，相較於金融股等知名存股標的，0056股息率顯具優勢，特別適合追求高股息的投資人。

法人建議，投資人因應波動可透過定期定額分散成本，龍頭券商元大證券正推出0056定期定額的優惠活動，除了每筆手續費只要1元，成功扣款3次還送200元台股電子交易手續費優惠，如果是新開戶者並成功扣款3次，再送500元手續費抵用金，可同步留意。