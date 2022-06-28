從冬奧到世錦跳水雙后陳芋汐全紅嬋演繹「水花消失術」最美競爭。圖為陳芋汐在十米台之上。（視覺中國）

澎湃新聞28日報導，匈牙利布達佩斯2022年世界游泳錦標賽跳水女子十米台金牌爭奪，延續去年冬奧，依舊是兩名中國選手競爭，這番名次互易，17歲陳芋汐以0.3分優勢摘得金牌，15歲全紅嬋獲得亞軍。這場大陸體壇喻為精彩的「神仙打架」，讓陳芋汐的恩師、中國跳水名將史美琴也看得十分緊張，「這就是半夜三更在玩心跳」。

澎湃新聞報導，「（陳芋汐）就是想做到完美，但是越想完美就越緊張，而且預賽半決賽她都是第一，壓力確實是非常大的，這也是一種成長。」史美琴表示。

而這樣的高水準發揮，一定程度上也源自於身邊全紅嬋的激勵：「她們倆是非常要好的朋友，兩個人之間這種非常良性的競爭，我覺得非常好。」

在東京奧運會上憑藉著「水花消失術」一鳴驚人的全紅嬋，雖然在這段時間禁受了身體發育的考驗，但依然保持了極高水準。

在這場十米跳決賽中，全紅嬋再度拿出優異發揮，僅有第三跳207C動作出現失誤--但在高手如雲的中國跳水隊，一次失誤就會決定冠軍歸屬。

澎湃新聞報導，陳芋汐的恩師、中國跳水名將史美琴直言這場比賽足夠刺激，「比賽結果最後就贏了0.3分。」

雖然由於全紅嬋第三跳失誤，陳芋汐占據了先手地位，但兩個人之間的爭冠懸念還是一直保持到了最後一跳：「確實非常緊張，看得出（陳芋汐）很想跳好，但是很多時候也控制不住。她是全場最後一個跳的，所以有點小失誤，稍微過了一點，水花沒有全部壓住。」

「那個時候我的心就是七上八下，心想陳芋汐如果輸也就輸個零點幾分，沒想到出來是陳芋汐贏了0.3分。」

其實讓陳芋汐出現些微小波動的原因，除了心理壓力外，也有身體上的因素--到布達佩斯後，陳芋汐就因不太適應場館空調低溫，在訓練跳207C時拉到了腰部，之後訓練她也基本沒有太練這個動作。

但到了賽場，雖然沒有達到百分百完美，陳芋汐還是以相當的水準完成了207C。

「（陳芋汐）就是想做到完美，但是越想完美就越緊張，而且預賽半決賽她都是第一，壓力確實是非常大的，這也是一種成長。」史美琴說。

「她們兩個選手其實水準是相當的，就看誰發揮得好，誰就能站上第一名領獎，輸也就是這麼一兩分的距離。」

一年前，全紅嬋在東京奧運會上摘得女子十米台冠軍，一年後，陳芋汐在世錦賽拿下金牌。這兩位年輕小將，已然成為了當下女子跳上最令人放心的「雙保險」。

在史美琴看來，年齡較小的全紅嬋的心理素質正在愈發成熟，「就像她雖然207C沒跳好，但照樣把之後兩個動作都完成得非常完美，這就是孩子經過大賽之後心理的成長」。