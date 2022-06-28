新北永和區居民有福了！永和區公所特別規劃，本周末在永和仁愛公園音樂舞台，推出「2022永和區經典好歌演唱會」，屆時會有超強實力派歌手演唱經典校園民歌及國台語老歌，讓市民朋友能到場同樂，享受溫馨的音樂之夜。

永和區公所說，7月2日是《校園民歌之夜》，邀請到了施孝榮、殷正洋、周子寒、李明德、陳艾湄及王瑞瑜等民歌唱將，帶來膾炙人口的經典校園民歌，回憶青春旋律。

7月3日則是《國台語老歌之夜》，由許富凱、于櫻櫻、劉行格、陳倫倫、琳娜及連燕燕、連燕秋等實力派歌手，演唱民眾都耳熟能詳、朗朗上口的經典國台語老歌。

新北市議員連斐璠這次擔任活動代言人，她表示，近年因疫情導致人際互動減少，因此特別選在7月的第一個週末，規劃2場演唱會，帶來四、五、六年級生喜愛的校園民歌及國台語老歌，盼使民眾藉由聆聽經典好歌，回味每首歌曲所乘載的美好記憶與共同回憶，在生活中找回更多連結。

永和區長陳怡君說，永和是充滿藝術人文的城市，每年都會舉辦多元化藝文活動，廣受居民好評，而仁愛公園大音樂台日前完成翻新，拉寬觀看區椅座的間距，也翻新地磚、重新粉刷舞台，還增加無障礙通行空間，希望創造更好的展演空間，讓表演者及觀眾有更舒適的展演及觀看體驗。