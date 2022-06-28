臺南市美術館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」展覽，靠著外貌嚇人的殭屍成功吸引大批遊客爭相一睹，沒想到館方竟然留一手，今（28）日起推出期間限定的飲品「孟婆湯」，更讓不少網友躍躍欲試。

南美館27日在臉書發文公布， 6月28日起，地獄展推出限定飲品「孟婆湯」，真實口味其實是芒果冰搖美式，以湯匙飲用，剛喝到會有微苦、微酸、甜感，最後吃到芒果果肉香甜在口中發散，混合多重風味，也是考究過孟婆湯由來。

南美館解釋，孟婆在各河畔採集藥草，加上有迷魂作用的「忘川」河水，加上「世間多情種子之淚」，熬製成一種匯集酸、甜、苦、辣、鹹、澀、腥、沖八味的迷湯，俗稱孟婆湯。服用者會立即完全地失去記憶。要過奈何橋離開地府，就必須喝一碗，確定洗去所有過去的記憶後，才可以抵達來生。

特製孟婆湯曝光後，也獲得網友們好評，大讚創意十足，「超讚！台灣的文創越來越優秀了」、「好有創意，好想來一碗孟婆湯」、「客人要先買單，不然喝完就忘了塵事」、「結果喝完忘記付錢就走了」。知名部落客「我是小生」也留言笑說「喝完可以忘記老婆小孩是誰對嗎？」