針對用電工業大戶電價最高漲15％，漲幅會不會太多；台泥企業團董事長張安平28日在出席台灣董事學會座談時表示，面對電價調漲，這不是說對還是不對，以產業界來講，要探討的是能源效率。以國家政府來講，則是關注能源結構能否支持產業發展。

張安平表示，我們在產業中間，要問自己的是，能源效率是不是能跟世界匹敵。這是產業界面對這次電價調漲最重要的目的。

對於這次電價調漲幅度會不會太多；張安平指出，電的問題不是一個是非題，而是作文題，所以不是對錯的問題。

以國家來講的話，張安平指出，我們要看現在的能源結構是不是讓我們的產業足以發展，這都不是一句話、二句話講完的。不是二句話可以解決的問題。

產業界對15％是可以接受的嗎？張安平認為，要看各種產業。有些產業它可能短時間可能無法吃得下15％的電價上漲，可些產業完全沒有問題。產業要問自己的是，在世界競爭時效益夠不夠。不夠的話，政府不可能永遠保護。產業自己要想辦法把能源效率往上走。

對台泥來說，15％的影響還是有的；張安平指出，影響很大。可能有接近上億的影響。

不過，張安平表示，我們現在覺得，以水泥業來講，台泥的能源效率絕對可以在世界上競爭。但電價上漲對台泥營收一定會有影響。

產業界會不會擔心夏季缺電問題；張安平指出，當然擔心。但我們實在不是很清楚不知道我們缺電到什麼地步。

是否會擔心電價會繼續漲；安平指出，全世界能源會怎麼樣，是世界性的問題。世界性能源繼續漲，台灣也跑不掉。世界能源往下走的話，我們有機會，希望能夠減價。能源是一個世界的MARKET，這不是單一的MARKET，我們要面對的這個事情是世界的問題，而不是台灣單一的情形。