瓦倫緹娜接受台媒視訊訪問，現場自彈自唱3首新曲。（華納音樂國外部提供）

28歲泰國義大利混血歌手瓦倫緹娜（Valentina Ploy）近日推出第二張單曲〈Berlin〉，今（28日）接受台媒視訊聯訪，精通義、泰、英、西、法5種語言的她，近期也有在學中文，開場便特別秀了一串中文喊：「你好，我是瓦倫緹娜，謝謝，希望你們會喜歡。」超標準咬字驚豔全場，她表示雖然還沒來過台灣，但因為她2019年發行的出道單曲〈See you in Life〉在Spotify台灣區擁有超高播放次數，所以對台灣的印象相當好。

提到新歌〈Berlin〉，她坦言是個負面能量較強的女孩，所以把這些悲傷情緒轉化到歌曲裡面，「〈Berlin〉雖然是首很悲傷的情歌，但還是希望用歡快的節奏來包裝，悲傷氛圍中擁抱正能量」。而歌名是德國首都柏林，瓦倫緹娜說未來也想寫一首以台灣為名的歌曲，「這首歌將會代表我與台灣粉絲的連結，真的好想趕快來到台灣跟大家見面」。而〈Berlin〉的MV中有一段她穿上紅色連身衣，瓦倫緹娜表示確實是在致敬Netflix西班牙影集《紙房子》，羞曝自己是該劇的狂粉，裡面最喜歡的角色也正好是柏林，甚至還有一句歌詞是「2個茶杯，看著《紙房子》」。

瓦倫緹娜在訪問的過程中頻表示，希望疫情結束後可以來到台灣，除了與歌迷見面外，「我也很想到處走走，體驗台灣的文化和生活方式，以及享用美食」，被問到是否有特別想嘗試的台灣美食？她先是問大家有沒有推薦的美食，聽到眾人力推臭豆腐後，她大方表示自己什麼都敢吃，甚至覺得越臭越好吃，所以之後來台一定要嚐嚐看。此外，平時她也有在聽中文歌曲，很喜歡到林采欣的〈Find The Way〉及蔡恩雨〈不要讓我太喜歡你〉，盼之後有機會能與2位合作。