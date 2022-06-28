東港56歲陳男（右四）在今年初發生嚴重車禍，但當下他不願就醫，經5個月康復後，他感謝是警消的堅持把他從鬼門關前拉回來。（新園消防分隊提供／謝佳潾屏東傳真）

東港56歲陳姓男子在今年初發生嚴重車禍，但當下他不願就醫，直到消防人員苦口婆心勸說後，才願意上救護車，結果醫生檢查出他膀胱、髖臼與髕骨破裂，傷勢嚴重，直到日前才康復出院，他感謝是警消的堅持把他從鬼門關前拉回來。

據了解，今年1月15日晚間8點許，陳男騎車行經新園鄉龍港大橋時，因急煞打滑導致自摔，車體當場碎裂，零件噴飛，陳男右手掌、右小腿都受撕裂傷，且走路側傾無法施力，一跛一跛需要有人攙扶，新園消防分隊到場見狀後，認為車禍當時撞擊力應該很大，初步替陳男處理傷口後，想將他送醫檢查。

不料，陳男自認只是受輕傷，不願就醫，直到警消苦口婆心勸說約半小時後，才願意上救護車，前往東港安泰醫院做檢查。結果，陳男經東港安泰醫院急診室診治後，發現其膀胱、髖臼與髕骨破裂，傷勢嚴重，當下立即轉送高醫做進一步治療。

陳男經高醫醫療團隊搶救、並積極治療復健近5個月後，終於日前康復出院。對此個案，高醫團隊至東港安泰醫院辦理「倖福者聯盟」案例分享，指出該個案由於緊急醫療系統前後線無縫接軌，是個非常成功的跨院合作典範。

此外，院方還為陳男準備蛋糕慶祝「重生」，新園消防分隊也前往探視，會中，陳男感動道，當初要不是警消的堅持，他可能已經不在這世上了，謝謝警消與醫護團隊將他從鬼門關前拉回來，這件事教會他做人不要鐵齒，要相信專業的。

陳男說，他從公務單位退休已近3年，喜好就是騎重型機車，自己有一台900c.c重型機車，平日都寄放在東港鎮友人車行內，年初與友人約好騎車出遊，所以案發當晚準備到友人車行換車，不料發生車禍，所幸命撿回來了。