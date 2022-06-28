TVBS新聞部副總經理詹怡宜分享TVBS國際新聞佈局。（TVBS提供）

主持《Focus全球新聞》10餘年的TVBS主播方念華，現身為主持群加油。（TVBS提供）

深耕、引領台灣國際新聞媒體領導品牌的 TVBS，今（28日）舉辦線上記者會，正式亮相國際新聞 IP《TVBS國際＋》，提供觀眾「知識 ＋」、「視野 ＋」新聞內容。新聞部副總經理詹怡宜表示：「不管你關不關心，台灣正置身於世界舞台上。TVBS有責任讓台灣認識世界、也讓世界認識台灣」。

詹怡宜提到，經歷兩年疫情，今年三月起TVBS開始派記者出國採訪。從烏俄戰爭劉亭廷洪復華到波蘭、德國，五月份採訪團到瑞士世界經濟論壇、以及目前倪嘉徽黃崧浦正在現場採訪的G7和北約峰會，出國採訪的記者們都觀察到一個現象：從國外的官方場合到民間街頭，感覺認識台灣的人變多了。「討論地緣政治與世界經濟的話題中，台灣一再被提起，不論是關切台海情勢，或者好奇台灣的半導體產業。」因此，當全世界都在談台灣，台灣自己不能不關心，而TVBS作為台灣重要媒體，有責任延伸觸角，透過報導拉近台灣與世界的距離。

然而國際新聞的報導方式和來源取材，已逐漸有新的樣貌。除了派記者現場採訪以及採購路透、美聯社等外電外，TVBS也與美國ABC、日本TBS、南韓韓聯社等媒體合作，並透過歐洲發起的ENEX平台等世界主要媒體交換新聞內容，從傳統電視到數位平台多元呈現。詹怡宜表示，「 TVBS見證世界局勢，也正面迎接數位轉型的挑戰，透過《TVBS國際＋》IP旗下的APP、YouTube等數位平台，以及傳統媒體中的55台新聞、56台FOCUS等節目，和觀眾一起面對世界的變化。」

成功蛻變為新聞、科技數位、IP 兼具的 TVBS，為極大化電視和數位平台的綜效影響力，投入龐大的人力、資源，推出行動跨域的國際新聞IP《TVBS 國際＋》，內容匯集最多元的國際新聞角度、提供最精闢的解讀觀點，還有來自國際媒體第一手的觀察。《TVBS 國際＋》專屬 APP，如同國際新聞行動資料庫，精銳新聞團隊整理出五大「每日必看」國際新聞，舉凡國際情勢、金融布局到世界體壇，透過新聞推播，提供所有用戶在最短時間中，零時差掌握世界脈動，「每日必看」也成為APP使用者最青睞的功能。

從電視到網路，《TVBS 國際＋》創下TVBS國際新聞數位轉型的里程碑。YouTube獨播網路節目《TVBS 國際＋談全球》，包括：「國際談一輪」、「Google Trend看世界」、「微博看中國」、「歐洲最前線」、「國際環保新聞」、「娛樂五頭條」、「體壇最前線」、「體壇夯明星」八大單元，網羅譚伊倫、王馨儀及陳韻雯等八位台內記者，主持各自擅長新聞領域。《TVBS 國際＋談全球》上線至今使用超過萬則的海量新聞影音內容、六萬小時以上的外電原音新聞直播，用最權威的新聞資訊，服務高度關注國際新聞局勢的觀眾。

主播方念華也親臨記者會現場為主持群加油打氣，主持《Focus全球新聞》十餘年的她分享，「身為國際新聞內容產製的工作者，我想要提供觀眾的是經過『嚴選』的新聞，用通俗的方式說給觀眾聽。」一旦觀眾培養觀看國際新聞的習慣，就會對累積的知識有興趣，「國際新聞」也不再艱深難以理解。