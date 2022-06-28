暑假倒數計時，屏東海生館首度結合夜宿及小小導覽員活動，針對3至10歲孩童推出暑期限定版2天1夜「海洋親子營」。（謝佳潾攝）

暑假倒數計時，屏東海生館搶攻親子市場，首度結合夜宿及小小導覽員2項超夯活動，針對3至10歲孩童推出暑期限定版2天1夜「海洋親子營」，7、8月間天天成行，訊息一出後在媽媽群組引發討論，樂喊找到遛小孩好處去。

屏東海生館指出，「海洋親子營」是針對3至10歲小朋友所設計，結合館內最受歡迎的夜宿及小小導覽員活動，讓孩子2個願望一次滿足，7月1日至8月31日天天成行，每天小朋友名額限10人，但若1人報名也成團，營隊是為鼓勵大小朋友在盛夏放下3C產品，深入探索蔚藍的海洋世界。

海生館表示，活動中，小朋友將先化身成迷你解說員，穿藍背心、戴麥克風，站上專屬的舞台介紹生物，引領爸媽及現場夥伴展開大自然探祕旅行，晚上則夜宿館內一圓與可愛生物共眠的夢想。

期間，館方還安排許多有趣活動，以延續孩子在白天感受到的悸動，如走進管制區後場內，解鎖飼育員的工作環境、直擊海洋照護的祕密，並親自餵食與觸摸海洋生物等，此外還有夜探台灣水域館，一窺夜間神祕且蠢蠢欲動的海洋夜生活。

一夜好眠後，小小解說員將體驗解說大哥哥、大姊姊執行夜宿海生館時最重要的任務，即日間晨喚，這時小朋友身負重任，要輕喚夜宿來賓起床，準備持續探索海洋帶來的饋贈與感動，直至加冕儀式結束、領到證書，小朋友才能打卡下班。

海生館強調，對孩子來說，這個班上起來也許有點累，但絕對回憶滿滿，很值得。「海洋親子營」報名訊息一公布後，立即在媽媽群組掀起熱烈討論，有媽媽笑稱，暑假是孩子的天堂、家長的地獄，有個遛小孩的好處去太重要，能寓教於樂更完美。