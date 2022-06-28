資深藝人譚艾珍的女兒歐陽靖2年前和日本攝影師老公小菅亮輔（RK）結婚，未料遇到疫情導致夫妻分隔兩地，歐陽靖獨自在台南拉拔兒子「新醬」長大，丈夫至今未見過小孩；直到今年5月老公來台辦攝影展，一家本有機會團圓，歐陽靖因考量疫情未北上。今（28日）歐陽靖為美國墮胎權爭議發聲，也驚爆和丈夫「沒有任何感情成份存在」。

美國最高法院24日推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」，裁定女性並沒有憲法賦予的墮胎權利，歐陽靖因此有感而發，今（28日）在臉書回憶新醬出生前2年，曾意外懷上雙胞胎，但她當時身心靈都沒準備好，「這對貼心的孩子決定暫時先不來人間煩媽媽，胚胎也自然停止成長」。婦產科醫師建議歐陽靖服用口服墮胎藥排出胚胎，領藥時院方要求要先取得先生同意簽名，讓她困惑地表示：「懷孕的人是我，為什麼服藥需要先生簽名？如果我跟配偶正在分居、失聯，或是受家暴的狀態呢？」

流產後2年，歐陽靖在身心靈狀態較好的時候，順利懷上新醬，但疫情突然爆發，歐陽靖獨自一人飛回台灣生產並照顧兒子長大，夫妻倆的關係逐漸降至冰點，甚至互退IG追蹤，但歐陽靖還是很感謝新醬的誕生：「謝謝他來到人間陪伴我，即使我跟孩子的爸已經沒有任何感情成分存在，新醬卻溫暖了我每一天，對我來說他是獨立的個體。」她認同孩子不是父母的所有物，每個孩子來到人間都有自己的使命，但前提是「沒有女性該在非自願的狀態下被迫懷孕、生產！」歐陽靖也呼籲女性要懂得自我保護，因為法律不見得對兩性完善。