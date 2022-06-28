這「原味」牛仔褲能賣比較貴？1名網友日前準備試穿賣場牛仔褲時，發現該件褲子靠近屁股的布料竟被「加料」，多了一抹土黃色，疑似是「屎痕」，他說「還有陣陣幽香的菊花味…真沒公德心！」還有1名服飾店員工分享「真的有遇過，整理架上褲子，拍一拍抖一抖，從褲管裡掉出屎」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文貼出1張照片，照片中1件賣場內掛在衣架上的牛仔褲在靠近屁股的內側布料上竟有黃色污漬，疑似是遭人試穿後所留下的「屎痕」，試穿者疑似沒穿內褲就穿上，造成弄髒褲子，該網友還說「買件褲想試一試，就看到這情況…還有陣陣幽香的菊花味…真沒公德心！」

1名網友日前準備試穿賣場牛仔褲時，發現該件褲子靠近屁股的布料竟被「加料」，多了一抹土黃色，疑似是「屎痕」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友紛紛留言「在服飾店工作真的有遇過，整理架上褲子，拍一拍抖一抖 從褲管裡掉出屎」、「當你肚子痛的時候相信了你的屁」、「原味的比較貴」、「聞到味道了」、「以後買褲子要小心裡面有別人的屎」、「他應該是坐到咖哩便當」、「對不起我錯了，我不該在屎滾的時候輕易的相信一顆屁」、「所以買回來的衣服褲子都要洗一次」、「這是傳說中的以屎養褲」、「這一定是菊花綻放的花粉」。