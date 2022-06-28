在臉書粉專留言+1的購物方式，衍生新盜刷危機。有消費者反應在芒果果農粉絲頁+1表達購買意願，卻被虛假小編通知刷卡，填上信用卡卡號及一次性密碼後（OTP），信用卡被綁入電子錢包，遭狂刷八筆近19萬元後，發卡行才通知異常，且一時間找不到被誰刷卡，目前仍在釐清刷卡責任中。

由於綁卡過程中，發卡機構以簡訊通知持卡人OTP，虛假小編則要求持卡人填寫OTP完成購物程序，發卡行再簡訊通知1元，即代表完成綁卡，有部分銀行主張消費者自己給出OTP密碼，應由自己舉證及報案，有銀行則是列為爭議款項，協助持卡人釐清問題中。

銀行局副局長童政彰表示，每次的個案都能精進政府的監理或管理，已要求銀行公會儘速討論，未來信用卡若出現要被綁入電子錢包、第三方支付或電支APP時，發卡機構應要以簡訊註明此為「綁卡」行為，讓民眾可以警惕。

此種新式詐騙即是詐騙集團偽冒粉專小編，通知留言者刷卡，其實是騙取信用卡卡號及一次性密碼，接著綁入電子錢包後去超商大買遊戲點數，有人被刷數十萬元不等，但因為信用卡已授權綁入錢包，就要釐清持卡人是自願綁卡、還是被詐騙，且要釐清究竟是發卡行、還是電子錢包要負損失責任。

目前金管會主管的是電子支付，有每日或每月刷卡限額，且開戶採實名制，若發生偽冒盜刷，不可歸責消費者時，由電子支付機構負損失責任。

但電子錢包及第三方支付是由經濟部主管，可不用實名開戶，目前綁卡方式多採取發卡行給持卡人OTP，再由持卡人填入電子錢包的APP中，完成綁卡，若消費者將OTP交給詐騙集團，的確可能被綁入電子錢包中遭到盜刷。

至於未來是否要限制電子錢包的付款額度？童政彰回應，電子錢包等於是信用卡的大型特店，就如同一般實體百貨公司一樣，若去限制付款金額，將影響民眾生活。

童政彰提醒民眾，一是若信用卡簡訊是只刷1 元，就要有警覺是被綁卡，二是未來會請銀行公會研究在簡訊通知上註明是綁卡行為，讓民眾不要輕易交出一次性密碼。