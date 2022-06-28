嵌入式非揮發性記憶體矽智財（eNVM IP）廠力旺（3529）及子公司熵碼科技，28日宣布與晶圓代工廠聯電擴大合作，力旺及熵碼推出全球首個基於物理不可複製功能（PUF）的嵌入式快閃記憶體（eFlash）解決方案，已通過聯電製程矽驗證。

半導體eFlash多用於儲存敏感數據、關鍵參數、韌體和程序代碼，一直是資安攻擊的主要目標之一。儲存在eFlash的程序代碼通常為了達到即時執行的效率而不做加密處理，以省去解密時間，從而使攻擊者有機會竊取產品機密。

熵碼的PUFef是一個雙贏的解決方案，同時實現靜態數據加密保護和即時執行。PUFef 憑藉其內置的信任根為聯電的eFlash技術平台提供全面的數據保護。該平台旨在滿足物聯網應用對性能和超低功耗的要求，以及程序代碼的即時加解密。

力旺資深副總經理盧俊宏表示，市場對安全儲存的需求成長是顯而易見的，客戶面對日益增加的資安威脅，很自然會想要尋找保護儲存單元的解決方案。透過力旺與熵碼的合作，客戶可以針對不同應用場景討論最佳解決方案，顯著提高其重要資產的安全保障。

聯電技術開發副總經理鄭子銘指出，PUFef已通過矽驗證，可供在聯電eFlash平台進行各種應用開發的客戶使用。此次合作將為聯電的客戶提供更安全、更穩定、更快速的eFlash解決方案，預計這將成為聯電的特殊製程技術產品的生力軍，在eFlash市場拓展更多業務的發展。

熵碼科技執行副總楊青松表示，PUFef在不增加晶片運算負擔的前提下解決了同時達成加密敏感信息和即時執行的技術瓶頸。與力旺、聯電合作開發PUFef的成功對我們來說是重要的一步，將我們的安全解決方案擴展到嵌入式快閃記憶體領域，幫助客戶保護他們的專有技術並提高產品性能。