永豐餘（1907）28日代子公司永豐餘建設開發公司公告法人董事代表人異動，永豐餘二代掌門人何壽川的千金、永豐餘生技董事長何奕佳，接替原本負責永豐餘營建開發事業的林容駿，成為新董事。

由於永豐餘集團正加速走向專業經理人制，何壽川家族繼去年5月退出永豐餘董事會，本月華紙股東會剛舉行完改選，何壽川與長子何奕達也退出董事會。何奕佳今天卻逆勢成為永豐餘建設開發新董事，格外引發外界好奇。

尤其永豐餘建設開發公司負責操盤永豐餘集團龐大的土地資產開發計畫，任務吃重，未來何奕佳的角色同樣引起外界聯想。

對此，永豐餘主管說明，何奕佳此次加入永豐餘建設開發董事會，主要是她在建案規劃相關方面具有經驗，公司希望能借重其長才。

何奕佳目前擔任和田生活公司董事，近期在台北市中山北路上推出「和田生活THE GREENHOUSE」建案，在何奕佳主導下，引進許多綠建築想法，包括運用其生技經驗，新建案主打「從農田到餐桌的好宅」為訴求，在頂樓打造一座屋頂農場，標榜從農田端上餐桌沒有距離，實現居住在都市水泥叢林裡難得的夢想生活。創新點子獲得好評，建案推出不久就銷售一空。未來何奕佳加入永豐餘建設開發董事會，可貢獻經驗及長才。

「永豐餘建設開發公司」前身為永豐餘子公司「永豐資財」，原本從事生產機器設備、汽車等租賃與分期付款等融資業務，其中也包括一些土地建物融資，由於有承接一些土建融放款客戶的小型案子，永豐資財也跨入不動產建築業。

由於永豐餘發展已有百年歷史，長年來在台灣累積龐大土地資產，有意展開資產活化，永豐資財因此於2020年10月更名為永豐餘建設開發公司，主導集團土地開發計畫。

永豐餘主管先前曾表示，公司在全台各地擁有不少閒置的舊廠房或土地資產，包括台中豐原舊廠，位在台中最精華的台灣大道旁，另外在桃園南崁、新北土城、高雄等地也都有土地。法人看好，未來一旦啟動開發，潛在開發價值將「很有看頭」。