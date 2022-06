台北富邦勇士籃球隊6月27日成功衛冕P.League+第二屆總冠軍,收穫隊史第三座冠軍!富邦將頒發勇士籃球隊兩千萬冠軍激勵獎金外,歡慶封王喜悅,富邦金控更攜手旗下子公司推出奪冠優惠活動,邀請全民同享「正向力量 成就可能」的榮耀時刻!

本季P.League+(2021~2022)賽季,台北富邦勇士隊以排名第三晉級季後賽,並在季後賽以首輪勝出、冠軍賽四連勝等佳績收下P.League+第二屆總冠軍,超高水準表現展現「正向力量 成就可能」品牌精神。富邦金控長期支持台灣體育發展,以具體行動推動國內職業籃球聯賽P.League+的創立,更致力台灣籃球的傳承及培育,並成功打造勇士隊成為朝亞洲指標性籃球隊前進、台灣籃壇首屈一指的冠軍球隊。

此外,富邦金控於2021年發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計畫,從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力,推動綠色轉型。今年富邦金控更擴大推動綠色賽事,繼4月與富邦悍將攜手舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,此次勇士隊冠軍賽現場也推出「成為地球隊挑戰」活動,呼應近期與林志傑、陳金鋒、郭婞淳攜手推出的永續形象廣告,邀請球迷共同關注環境永續議題。富邦金控期待旗下球隊不僅要追求冠軍榮耀,更號召球迷愛護地球一起成為「地球隊」,讓永續成為推廣運動的正向力量!

為感謝球迷的支持,富邦金控邀請民眾綁定富邦FUBON官方LINE帳號,享受便利的金融服務、隨時掌握機會獲得LINE POINTS,富邦金控子公司自6月28日起也陸續推出勇士封王優惠:富邦人壽健康邦LINE帳號推出「勇士奪金盃,好康再加碼」活動,預計將送出千組LINE POINTS,最高還有200點抽獎機會;台北富邦銀行線上開立數位帳戶申辦勇士簽帳金融卡,完成指定條件,即限量贈送麥當勞豬肉滿福堡乙份,刷卡三筆且累積金額達1500元加贈麥當勞超值全餐乙組;富邦產險推出快閃抽獎活動,網路投保汽車、機車強制險加碼抽勇士冠軍周邊商品;富邦證券則是開戶交易台美股定期定額,抽勇士冠軍商品及100份摩斯漢堡兌換券;富邦投信推出於富邦投信官網及APP申購全系列主動型基金,享有單筆(限3筆)及定期定額0手續費優惠。