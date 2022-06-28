桃園市觀音區蓮香惜客地方創生駐地工作站今與觀音區農會合辦「新世代的翻轉進行式」青年創生論壇，現場聚集近30名在地青農，交流觀光農業發展可能性。不少人提到，盼透過「組團打仗」方式，整合發展觀音觀光農業。

日本東京農業大學博士涂智益就全球糧食與農業問題，以台日現況比對分享，同樣身為蓮香惜客地方創生計畫主持人的他也指出，觀音地方創生面臨改變時期，雖遇疫情做事綁手綁腳，但想法可轉念，否則恐錯過機會，對青農來說是正面課題。

觀音夢哆啦農場2019年成立慘碰疫情爆發，場主王昱夫分享農場轉型的挑戰與創生心得，他表示，疫情後遊客量少了三分之二以上，鄰近休閒農場總來客量共少了7至8成，如今最重要的任務是將流失的觀光客找回來。

邱姓水稻青農認為，許多人關注是否能聯合在地農業資源，整合成觀光活動套裝行程，對觀音農業發展定有助益，但得等實際推動後才能評估成果。

王昱夫說，觀音有許多好農場、景點，但缺乏整合契機，期待透過地方創生計畫或青農聯誼會協助，讓青農組團打仗，增加觀音農業曝光度，這場青創論壇連結起有興趣的人，是讓大家動起來的起點。

涂智益也提到，論壇中持續談及怎在嚴峻環境中，透過團隊力量進行生產及銷售，閩南語中的「放伴」意指輪流互相協助，也許是引進移工之外的可行方式，但需完整機制才能實行。他強調，接下來將聚焦各課題，協助青農排解困境，讓觀音農業的好被更多人看見。