屏東監理站取締違法白牌車載客，日前在東港碼頭查獲1輛小客車違規載客，當下司機雖矢口否認自營白牌車，但馬上遭乘客打臉，且稽查小組發現他非首次違規被抓，將面臨加重處分，至少挨罰10萬罰鍰，並吊扣車牌、駕照至少4個月。
屏東監理站稽查人員偕同交通隊員警24日於東港碼頭附近，針對可疑車牌號碼加強攔檢，發現1輛銀色自用小客車載送2名情侶遊客欲前往高雄火車站，攔查後發現白牌車司機曾經被稽查小組查獲違規載客，司機辯稱是幫忙朋友接送，矢口否認收取車資，但乘客向稽查人員坦誠不認識司機並有支付1人300元車資，讓司機當場有口難辯。
屏東監理站站長羅振瑞表示，依公路法第77條第2項規定，個人以自用小型車違法載客營業，除裁處10萬元至20萬元罰鍰外，非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕照還要吊扣至少4個月至1年，嚴重甚至吊銷，提醒駕駛人切勿心存僥倖以身試法。
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