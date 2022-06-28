朴宰燦製作「宰燦限定花瓣煎餅」。（GagaOOLala提供）

韓國現象級BL劇《語意錯誤》捧紅2位男主角朴栖含及朴宰燦，電影版上檔前，官方再推出實境節目《致我的季節：春，朴宰燦篇》，找來朴宰燦及飾演朴栖含閨密的宋智歐、飾演追求朴宰燦的女同學金諾鎮參加，撫慰粉絲等待朴栖含退伍的空虛心靈。

朴宰燦的爆紅，也帶旺朴宰燦所屬團體「DKZ」，4月份發行的最新單曲〈Cupid〉，首週即創下超過10萬張的銷量，是前張單曲的100倍，發行至今累積銷量也已突破20萬張，是「DKZ」成軍3年以來的演藝高峰，也讓朴宰燦渡過了出道至今最忙碌的一段時光，在《致我的季節：春，朴宰燦篇》中，朴宰燦將親自帶領觀眾徜徉在森林的芬多精之中，探索大自然的花草水木。

不僅如此，朴宰燦摘取森林裡的新鮮花瓣，佐以渾然天成的甜美笑顏，在静宓的森林小屋中親手將花瓣揉合麵粉，再以低溫煎煮，沾上適量蜂蜜，端出美味的「宰燦限定花瓣煎餅」，展現驚人廚藝，搭配上手沖鮮泡木蘭花茶，堪稱今年春天最療癒人心的吃播。而3位演員也將透過節目敞開心扉，分享彼此的擔憂。

《致我的季節：春，朴宰燦篇》將於明（29日）下午4點，在GagaOOLala全台獨家首播。