對此參選意志強烈的前主委邱建富表示，消息出來地方反彈大，會先沉澱幾天再決定下一步。（本報資料照片）

民進黨28日臨時召開「選舉對策委員會」，確定徵召主席蔡英文屬意的黃秀芳代表民進黨參選2022彰化縣長，不過最終決定仍須中常會通過，黃秀芳說，選戰倒數，若真獲提名會馬上就戰鬥位置；對此參選意志強烈的前主委邱建富表示，消息出來地方反彈大，會先沉澱幾天再決定下一步。

民進黨臨時選對會確定將徵召黃秀芳參選彰化縣長，與國民黨現任縣長王惠美對決，不過黃秀芳除了將面臨現任優勢的挑戰外，黨內地方派系需先擺平，過去黃秀芳多次公開表態支持同屬正國會的前主委邱建富，如今蔡英文屬意黃秀芳確定代表民進黨參選，恐怕對地方難以交代，是否團結仍是未知數。

邱建富受訪時語重心長，表示必須要先沉澱一下，確實受到打擊，感到相當遺憾，傍晚消息傳出後，已經引發地方的反彈，這也是他不樂見的，將會先徵詢他在縣內成立的34個聯絡處，醫界、地方人士等各界支持者的意見後，再來決定下一步。

被問到是否會參選到底，邱建富語帶保留說，還要沉澱，會思考2、3天以後在進行宣布，有任何決定會在與大家宣布。

而黃秀芳與王惠美若真要對決，2人形象大不同，黃秀芳給人溫和親切的印象，與王惠美霸氣的個性完全相反，黃秀芳說，因為時間緊迫，會參考前縣長魏明谷、縣黨部前主委的意見，組織動員到政策擬定，都會全力以赴，來爭取勝利。