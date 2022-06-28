清華大學工業設計系系主任柳冠中談中國汽車製造

在產業政策的積極推動下，中國近幾年來汽車產量快速增加，是無可爭議的汽車製造大國。不過，與汽車製造相關的技術仍落後先進國家許多。北京清華大學教授柳冠中指出，汽車工業引進中國已有60年歷史，但許多汽車關鍵組件的專利仍在外國手上，大陸製造的每輛車都要繳交外國大量的專利費。

據《快科技》報導，中國近年來汽車產量快速增加，已經超過美日德3國汽車產量的總合。在這過程中，大陸自主品牌汽車亦取得蓬勃發展，尤其是在電動車、混合動力車領域，自主品牌甚至已經超過了合資、外資品牌。

不過，中國汽車工業最基礎的發動機、變速器、ESC等技術，還在被外國品牌捏著「命門」。北京清華大學工業設計系系主任柳冠中在接受訪談時表示：「引進60年，中國汽車產量是美日德3大國的總和，但發動機和變速箱的專利卻不是我們的，每輛車到現在還要交錢的。」

柳冠中說，為什麼會出現這樣的情況，是因為大家都不願意去做這些0到1最基礎的東西，如果汽車工程師去汽車廠，去做個造型或者其它小功能，就能馬上有工資了，還挺高。而進行發動機、變速箱專利技術的研發，技術投入長達可能會達到10年，還不一定有產出結果，久而久之就沒有人去做這些。

所以，他表示，這是主管部門和整車企業需要進行引導的地方，但目前還沒有這些措施，這也需要從業人員的關注與重視。

已年過7旬的柳冠中是大陸著名的工業設計學術帶頭人和理論家，德國留學歸國後，於1984年創建了中國第一個「工業設計系」，曾任北京清華大學美術學院工業設計系系主任與大陸多所大學設計相關科系教授、博士生導師，被譽爲「中國工業設計之父」。