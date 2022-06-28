民進黨選舉對策委員會今（28）日晚間召開會議，選對會一致同意，建議徵召黃秀芳為彰化縣長候選人、李俊俋為嘉義市長候選人，並提交下一次中執會，進行徵召提名作業。

黨主席蔡英文表示，面對年底大選，「中央執政好成績、地方推薦好人才」，一直是民進黨的目標；在各個縣市提名最有勝選機率的候選人，爭取更多人民支持，來落實建設、服務地方、照顧人民，這是民進黨負責任的態度。

黃秀芳(取自黃秀芳臉書)

就彰化縣的部分，蔡英文肯定前彰化縣長魏明谷、前彰化市長邱建富深耕基層多年，過去也都有優異的執政成績。但經選對會整體佈局考量，及多方徵詢溝通後，一致認為，提名黃秀芳為彰化縣長候選人，為彰化注入溫柔堅韌的新女力。

蔡英文也期許黃秀芳承擔使命，整合團結黨內，並期待邱建富與魏明谷兩位優秀同志，分別作為一北一南最強後盾，全黨全力以赴，贏得勝利。

李俊俋(取自李俊俋臉書)

就嘉義市的部分，蔡英文表示，嘉義縣市正在同步轉型發展，嘉義市需要新市長展現文化古都的新氣象，與民進黨執政的嘉義縣攜手，展現區域治理的新能量。經選對會整體考量及多方徵詢，一致同意徵召中央地方歷練完整，專業優質又熟悉地方的李俊俋為嘉義市長候選人，與王美惠立委強強相加，翻轉嘉義市、服務好鄉親。蔡也同樣期待李俊俋整合全黨一致，全力拚勝選。

今日會議除高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦透過視訊與會，賴清德副總統、新境界智庫副董事長洪耀福請假外，其餘選對會成員皆出席與會。