位於草漯保障宮後方的桃園市立圖書館草漯分館2002年開館，1樓為草漯老人文康活動中心、2樓則是圖書館。去年9月2樓發生天花板崩落事故，環境損壞嚴重，因仍有危險而閉館至今，近日建築鑑定報告出爐，2樓與頂層混凝土中水溶性氯離子含量超標，但未達拆除重建標準，後續修繕完將討論其他用途，待觀音多功能場館啟用後，估明年中可搬新家。

市議員吳宗憲指出，近來許多家長關心草漯分館檢修進度，去年10月曾邀文化局、社會局等單位討論，決定檢測建物氯離子含量，看是否為俗稱的海砂屋，近日鑑定報告出爐，檢驗出氯離子含量超標。

經土木技師安全鑑定，混凝土中水溶性氯離子含量2樓與頂層樣本均超過規定值，且頂層樓板結構有多處剝落與裂損情形。若氯離子含量超標，易使鋼筋鏽蝕膨脹擠壓保護層導致龜裂，恐影響建物安全性。

文化局規畫，明年中將草漯分館遷移至預估明年2月完工的觀音多功能場館。社會局老人福利科也表示，經鑑定1樓老人會館安全無虞，2樓修繕經費將由圖書館與社會局分攤支出。至於建物管理機關移轉與後續用途，因圖書館無繼續使用計畫，修繕完成後的變更事宜仍待討論。

對於草漯分館閉館停用，當地民眾若想借書只能前往鄰近的觀音或新坡分館，或等每周五行動書車進駐，草漯里長呂坤遠說，附近民眾其實反彈不大，知道日後會搬到新大樓，現在是過渡期所以能體諒。不過，也有民眾希望多功能場館盡快啟用，讓在地人借書更方便。