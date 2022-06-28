7月1日起電費開始調漲，如何節省電費也成為不少租屋族關注的議題，就有女網友發文求助，如果長達5天的時間未回租屋處，是否應該關閉總電源比較省電？對此有網友指出，如果租屋處有冰箱，建議不要頻繁開關總電源，以免加快電器受損速度，要賠的錢恐怕比省下來的電費還貴。

一名女網友24日在網路論壇Dcard發文表示，第一次在外租屋，因為沒有用電概念，而且只有周末打工時會回租屋處休息，等於有5天的時間租屋處都是沒人的狀態，因此好奇，「離開租屋處多久才需要關總電源？會有損害的問題嗎？」

問題一出，不少網友回應，「我之前的租物處是使用電熱水器，如果沒關的話一天大概要兩度電，給你參考」、「可以先觀察用電，如果用電量跟居住時間成正比，那就不用關」、「其實這樣頂多也只是降低電器使用壽命而已，建議你先觀察電錶，如果轉不快就不用關，但寒暑假或一個禮拜以上不回家就要關」。

也有網友指出，如果租屋處有冰箱，建議不要頻繁開關總電源，以免電器受損，「沒有冰箱的話，通常不太會有什麼損害問題，離開五天的話我會關總電源，比較安心又省電」、「冰箱一直反覆關電源，沒幾次就會壞掉，到時候賠的錢會比妳你省下來的電費還貴唷！除非妳一次讓它停一個月以上，不然以妳5天就要開一次電源的速度，退租前冰箱就報廢了」。