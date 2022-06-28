桃園市長鄭文燦今日下午主持市府防疫專案會議時表示，桃園今日新增3521例本土個案，疫情處於收斂期，整體趨勢持續往下，目前桃園已建立良好的整體照護模式，可完善照顧確診者。他說，桃園整體疫苗覆蓋率為六都第一，Covid-19死亡率也是六都最低，為持續提高疫苗覆蓋率，市府規劃於7月6日、7月8日及7月9日，全天開設26處社區接種站，提供12歲以上符合接種資格者，不限年齡、劑次的疫苗接種服務（BNT須滿12歲以上、莫德納18歲以上、高端20歲以上），呼籲民眾踴躍施打疫苗。

鄭文燦說，7月6日將提供BNT與高端疫苗、7月8日與7月9日則提供莫德納與高端疫苗，這三天雖是不限年齡、不限劑次，但針對65歲以上（原住民族55歲以上）長者，各區公所將造冊發放第4劑接種通知單，期盼提高長者第4劑覆蓋率。此外，市府仍提供免費愛心計程車接送長者往返社區接種站，完成接種的長者亦可領取700元禮卷、2劑快篩試劑及桃園好米1包。

鄭文燦指出，有關莫德納及BNT第2劑兒童疫苗入校接種計畫，市府規劃全市195所國小、600所幼兒園於7月5日前全數接種完畢，若12歲以上學生因時間無法配合，亦可前往社區接種站施打疫苗。此外，關於6個月至5歲幼兒疫苗接種事宜，市府將於7月初Novavax疫苗申請EUA通過、疫苗到位後規畫接種模式。

衛生局長王文彥表示，桃園本土個案目前累計43萬158例，盛行率約19％。昨（27）日桃園社區醫療採檢站看診人數122人、PCR採檢人數169人，另自5月11日起，社區醫療採檢站累計看診人數為2萬4988人、PCR採檢人數10萬6859人；至於桃園居家照護情形，目前在案數2萬7571人、累計42萬1471人，已完成41萬4802人，累計完成率約98％。

王文彥提醒，確診民眾如年滿65歲，或未滿65歲有糖尿病、心血管疾病（不包含高血壓）、慢性腎病、慢性肝病、BMI＞=30等，在黃金治療期，可以主動與醫師討論是否開立公費抗病毒藥物，減少確診後轉變為中重症或死亡。

王文彥指出，市府於6月27日全天、6月29日半天開設26處社區接種站，提供長者接種專案，昨（27）日共接種1萬4363劑疫苗，施打情形相當熱絡。明（29）日將提供BNT及高端疫苗接種服務，鼓勵滿65歲以上（原住民族55歲以上）、距離接種第3劑已滿5個月的長者踴躍前往，尚未施打第1、2、3劑的長者也可前往施打，並可於完成接種後領取700元禮卷、2劑快篩試劑、桃園好米1包。

王文彥表示，中央流行疫情指揮中心公布自7月1日起，免費提供0至6歲幼兒第2輪的5劑家用抗原快篩試劑，民眾可持104年9月2日（含）後出生的孩童健保卡，至桃園475家健保藥局快篩實名制販售據點領取。

教育局長林明裕表示，桃園195所國小自6月23日起安排莫德納及BNT疫苗第2劑疫苗入校接種事宜，截至6月28日，已有30校、3723位學生完成施打，其餘學校將於7月5日前全數完成。