浴室、廁所時常因為潮濕環境而發霉，許多人都為了如何更方便清潔而煩惱。近日有網友就分享，自己在美式賣場好市多買了一款超神的「黑皂液」，味道不刺鼻、效果也令人滿意，直呼要多跑一趟補貨，許多網友看了之後也透露其實黑皂液不只浴室，更是廚房神物！

原PO表示對黑皂液效果相當滿意，未來還會去囤貨一波。（翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）

原PO在臉書社團「COSTCO 好市多 消費經驗分享區」發文表示，自己日前購買法國法拉夏黑皂液，回娘家時趁孩子睡覺清洗廁所，「效果真的讓人很滿意！」特別的是黑皂液味道比鹽酸、漂白水都來得舒服，並非刺鼻的化學味，「覺得可能還需要再去一趟多補一點放著」。

發黑的磁磚經過黑皂液作用後成功去除霉斑。（翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區臉書）

從原PO分享的照片可以發現，原本明顯殘有黑色汙垢的磁磚，經過黑皂液刷洗後變得一塵不染，就連浴缸縫隙的矽利康也恢復成潔白如新的樣貌，清潔效果相當驚人。

對此，許多網友紛紛表示「除霉效果很好欸，我們家是都拿來拖地跟刷廚房，效果很好又好聞」、「這真的可以！不像外面的都是腐蝕性才可能這樣，我也用了好多罐！」「黑皂液刷廚房油膩的也好用，就不用太用力」、「可以用衛生紙鋪在很髒的地方，再倒清潔劑，效果應該更好」；另外也有人分享，「如果是針對矽利康發霉，還有一方法用普通漂白水沾溼衛生紙（折成細長條狀）舖上去，幾個小時後見效，效果也是相當好」。