前副總統陳建仁日前被問到2024是否選總統時說，自己最愛的還是學術研究，但是如果需要他出來替大家服務，這都是天主召叫的使命。前民進黨立委林濁水對此直言，陳建仁想當總統，「堂堂正正講出來不是很好？不必賴給上帝。」有網友說：「淡水阿嬤已經遜掉了，現在當說客的最大咖是上帝。」

林濁水今(28日)在臉書貼文表示，總統應該是個堂堂正正的位置，想當總統，不是做什麼壞事，堂堂正正講出來不是很好？不必賴給上帝。

林濁水接著指出，民進黨是個堂堂正正的黨，想入黨，也堂堂正正加入，不要什麼時候入黨都神神秘秘；更不要說，當學者才入黨，當政務官不行。無論如何，大家總是認為未來的總統最好是堂堂正正的人。

林濁水也表示，一個人虔信宗教反而讓人對他很難了解嗎？陳建仁稱最愛的還是「學術研究」，但是如果台灣有需要他出來，替大家服務當大家的公僕，讓大家的生活可以越來越好，這「都是天主召叫的使命，因此我就來做」。林指出，換句話說，陳建仁如果選總統，那不是他的最愛，是不得已的，所以如果誰想了解他為什麼非做不得已的事不可？那必須去問天主，不要問他，但是天主會答覆誰呢？