克里斯漢斯沃在《雷神索爾：愛與雷霆》被扒光衣服。（摘自YouTube）

漫威新片《雷神索爾：愛與雷霆》在先前預告中驚喜曝光卻被打碼的雷神全裸上陣首露「正宗電臀」，經由導演泰卡大神塔伊加維迪提親口確認，無碼版將於正片中首度公開，只有在大銀幕上才能親眼見分曉，漢斯沃更在首映會上「語重心長」地說：「花了11年苦練才修成這個『正果』，每一集都脫掉一件衣物，直到這集脫到一件不剩！」同時也揭發維迪提對自己心懷不軌：「這一切都是他的算計！」攝影指導貝瑞巴茲伊多因也補充說：「他的臀部真的超難拍，因為讓所有工作人員都分心目不轉睛！」

在《雷神索爾：愛與雷霆》最新發佈的預告中，索爾一一唱名這次的全新雷神團隊，包括石頭人克羅納星戰士寇格、「前女友兼女雷神」珍、成為新阿斯嘉王的女武神瓦爾基麗，還有星際異攻隊全體隊員，加上引領星際維京海盜船的山羊戰車咬齒者與磨齒者，勢在終結史上最強勁敵屠神者格爾的致命威脅，除了再現火箭浣熊與格魯特的逗趣鬥嘴，索爾的爆笑喜感也翻倍大升級，除了話轉得很硬的自我辯解，還以西方之神的本尊身分，反串東方佛祖的修行造型，令人捧腹的笑果十足，他更示範超無厘頭的阿斯嘉打招呼手勢，令不敢恭維的星爵看到大傻眼。

在稍早才剛舉行的全球記者會上，克里斯漢斯沃也真情流露地敘述在8部漫威電影中飾演索爾的心境轉變：「我們歷年來都經歷了不少改變，能夠與他一同成長交集相當有趣。」他也透露童心未泯的他能和索爾融為一體，全歸功於不按牌理出牌的維迪提：「自從塔伊加接手執導後，他把我心中青少年般的孩子氣注入索爾，令我感到興奮並煥然一新！」維迪提回覆說明漢斯沃活力十足並值得信任，在現實生活就是個不折不扣的英雄！

另外，對於娜塔莉波曼搖身一變女雷神回歸，漢斯沃也分享有趣訓練內幕：「娜塔莉每天都最早抵達健身房，根本是鞭策大家的健身女王，我們總是跟不上她！」波曼則對於能夠詮釋自己版本的雷神感到超現實，並感謝大家能把身材嬌小的她視為高大威猛的角色，也說她的版本與漢斯沃截然不同：「雷神身經百戰歷練豐富，女雷神則還在摸索當中，是個新手超級英雄。」

克里斯汀貝爾在全球疫情爆發後蟄伏長達3年，選擇以飾演《雷神索爾：愛與雷霆》中的大反派格爾復出，為了演出該片，他必須前往澳洲短暫定居，拍戲總是攜家帶眷的他在廚房餐桌上徵詢家人意見：「我向他們解釋若我接演本片，全家就必須搬離洛杉磯，而我的子女立刻就說：『我們非去不可！』成了我至今唯一奉全家人之命而接演的電影！」他也大力稱讚首度合作的克里斯漢斯沃輕而易舉地駕馭比反派還難演好幾倍的英雄角色，更直呼才一認識就覺得他人好到不行。

《雷神索爾：愛與雷霆》將於7月6日搶先全美大銀幕磅礡登場，也有IMAX版本獨家增幅畫面比例，連同數位2D版同時上映。