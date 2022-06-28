華宇藥（6621）布局寵物癌篩市場，攜手台大獸醫系林辰栖教授研究團隊開發自有的腫瘤標記DR70，取得重要研發成果，本月（6月）登上美國獸醫內科醫學會年度論壇（ACVIM American College of Veterinary Internal Medicine），預計將改變寵物癌症醫療的臨床篩檢與治療後追蹤準則。

華宇藥的腫瘤標記DR70，經過專利配方處理後，已成功證實可偵測到罹癌犬隻血液中腫瘤標記DR70，從而區分出罹癌犬隻，具有極佳的寵物癌症臨床篩檢潛力。所有罹癌犬和健康對照個體的中位DR-70濃度分別為2.132 μg/mL和1.163 μg/mL，具有統計上的顯著差異。

在1.513 μg/mL的臨界值下，DR70的靈敏度為84.35％，特異性為83.33％。

此結果顯示DR-70對腫瘤犬具有很高的診斷能力。

DR-70早於2008年獲得美國FDA核准，使用於人類大腸直腸癌術後輔助監測。而台大獸醫系研究團隊此次發表的最新研究結果也發現，DR-70用於犬癌症治療後的輔助監測有同樣的結果，DR-70數值高低與治療後癌症復發與否及治療成效呈正相關，這些研究結果也一併發表於本月美國獸醫內科醫學院（ACVIM）年度論壇。

ACVIM是世界上最大的獸醫專業組織，從1983年開始，每年都會舉辦論壇，發表最新的研究結果，為獸醫提供最先進的信息。這次發表的研究結果證明，DR-70除可作為癌症風險檢測之利器外，亦可作為治療成效輔助評估的重要工具。

根據美國獸醫癌症學會指出，每四隻狗就有一隻會發生腫瘤，其中又以超過10歲以上的老年犬隻為癌症好發的高危險族群，有超過50％的老年犬會得到癌症。但由於動物擅於隱藏病徵，加以飼主普遍對寵物癌症缺乏了解，且癌症的症狀不明確容易與其他疾病混淆，等到發現時，通常為時已晚。目前DR-70能透過血液檢測，早期示警寵物癌症發生，實現及早治療，延長寵物的生命。今年初，同樣致力於發展寵物癌症篩檢的紐約證交所上市公司Volition才剛將自家產品Nu.QR Vet Cancer Screening Test以兩千八百萬美金授權給動物檢測大廠Heska，足見此領域的市場後勢非常令人期待。

華宇藥總經理王愈善指出，全球飼養寵物的數目都呈現正向成長的趨勢，而為了替寵物尋求更好的生活品質，越來越多飼主具更高意願支付寵物醫療服務。根據2020年Markets and markets的市調報告指出，伴侶動物診斷市場預計將從2020年的18億美元增長到2024年的30億美元。華宇藥品瞄準寵物商機，以DR-70切入，持續擴大產品線，積極投入寵物醫療市場。