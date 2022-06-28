承保防疫保單的產險公司力拚先過6月難關。金管會28日公布，截至6月27日為止，產險業今年已承保410.58萬張防疫保單，保費收入38.9億元，最近一周就核保近33.76萬張保單，保險局副局長林志憲表示，到28日為止各產險公司仍在審查的「在途」保單剩11萬3,737件，6月底前將全數完成核保。

可能因為傾全力核保、出單，產險公司6月21日到6月27日的防疫保單理賠處理，進度有「放緩」情況，一周內僅增近4.43萬件理賠案，比前一周少3.37萬件，近一周理賠金額增14.03億元，僅是前一周新增理賠金額的49％；據了解，理賠尚未達到「高峰」，應是產險公司正積極處理核保在途保單，理賠與核保雖不同人力，但許多內勤可能同套人力，多少影響理賠處理速度，但只要過了6月底，7月應可恢復正常處理速度。

累計到6月27日，今年防疫保單已理賠近35.92萬件，占今年承保件數的8.75％，已逾產險業者估算15％賠率的一半，今年累計理賠金額已達126.03億元，是已收保費38.9億元的3.24倍，若加計2021年防疫保單理賠的23億元，兩年合計理賠已近150億元。

產險業者2021年承保近910.57萬件防疫保單，保費收入71.56億元，理賠金額近23億元，大部分是台灣產物一家公司理賠，其他公司去年帳面可說是大賺。

但今年承保410.58萬張，含去年尚未到期的保單，已理賠126億元，等於兩年保費加起來都不夠賠，且還沒賠到一半，估計7月理賠就會破200億元。

此外，到6月27日為止，壽險及產險公司承保的疫苗險，共承保208萬件，保費收入8.48億元，近一周增15.3萬件，保費只增7,367萬件，累計理賠件數已近4.38萬件，理賠18.71億元，亦是已把保費賠光。