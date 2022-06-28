德式精品咖啡品牌kafeD於7月1日起進駐台北101觀景台，成為全台最高咖啡店。（台北101提供）

新光三越信義A11「Mother garden & Sirotan」限定快閃店登場，推出木製玩具吸引親子客群。（新光三越提供）

新光三越信義A11推出「Sirotan海豹小白」可愛周邊商品。（新光三越提供）

暑假到，信義區百貨紛推出親子活動展，包括登上台北101觀景台享受異國浪漫，觀賞法國動畫、體驗說故事活動，還有重磅特展「進擊的巨人」來台，及孩子們喜愛的「Sirotan小海豹」快閃店等進駐新光三越，讓疫後的暑假不無聊。

台北101呈現民眾渴望已久的「法國夢想假期」，將89樓觀景台打造成法式夏日饗宴，自7月1日起至8月31日推出「雲端上的法式夏令營」活動，共有異想城市創意繪畫比賽、法式故事營，及雲端親子電影院等體驗，再結合台中人氣咖啡店kafeD開幕，帶來全台最高咖啡店新話題。

其中，7月1日起至8月14日推出的「雲端上的異想城市創意繪畫比賽」活動，不分年齡參賽，各組最高可獲得2萬元獎金；另台北101更精選101件博物館等級時尚藝術精品，消費每滿1萬元送400元電子抵用券。

日本知名家家酒品牌Mother garden，與可愛形象的Sirotan小海豹合作，即起至7月21日於新光三越信義新天地A11舉辦限定快閃店，現場推出豐富玩具、實用周邊等商品，還有以午茶派對為主題的家家酒玩樂區，提供親子暑假好去處。

另「進擊的巨人展FINAL」也同樣已於新光三越信義A11開展，自日本空運大量畫作展品來，每位入場觀展者可獲得限定複製手稿乙份。