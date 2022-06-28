啪啪還是要注意周遭！1名女網友日前趁家裡沒人時，與男友準備大戰一番，當晚她「放聲」享受，殊不知過程中哥哥、大嫂已回家，她事後尷尬不已，而哥哥只碎念1句「太誇張了吧」，她則塞給大嫂2盒餅乾稱是「賄賂」，有趣情節讓網友笑翻，留言說「下次換嫂子示威」、「嫂子申請出戰」。

「真的尷尬到我快死掉」該女網友在Dcard上發文說，她日前與男友約會完回到家，因為家裡沒人，2人自然地有肢體互動，之後越演越烈開始乾柴烈火一番，「我是反應比較大、聲音也比較大聲的類型」，但沒想到過程中她的哥哥、嫂子回到家，她沒有發現，心想「雖然在房間但一定聽得到我超大聲」。

女網友與男友準備大戰放聲享受，殊不知過程中哥哥、大嫂已經回家，哥哥只碎念1句「太誇張了吧」，她則塞給大嫂2盒餅乾，稱是「賄賂」。（翻攝自Dcard）

該女網友說後來得知哥哥、嫂子在家後真的尷尬到不行，但她還是鼓起勇氣走出房間，她的哥哥看到她只是碎念了1句「太誇張了吧」，她後來又塞給嫂子2盒餅乾，嫂子問她是好吃的嗎？她則回應「不是，是賄賂」。

其他網友紛紛留言「我以為是四人大戰邀請函」、「下次你嫂子可能會示威喔」、「長兄如父，長嫂如母，小時候身體爸爸媽媽都看光光了，聲音而已他們完全不在意的」、「下次換哥哥嫂嫂」、「嫂子申請出戰」、「賄賂那句快笑瘋，原po有夠可愛」、「我是遇到哥哥跟女友%%太大聲被我聽到，他們結束切西瓜給我吃」、「下次妳嫂嫂塞餅乾給妳，你就知道他們剛壞壞完」。