台中市警局大甲警分局施姓警員，因執法取締交通違規而轟動武林、驚動萬教！他今天在臉書po文說，最近持續開罰單有被告發者到分駐所找他吵架，走的時候再嗆一句，「我有三線二的警官哥哥，要弄你很簡單啦！」他的感想就是「狐假虎威、裝模作樣」，實在很想嗆對方，「我老爸是貝吉塔，他都說我是賽亞人的驕傲！」

施姓員警在臉書po文指出，「還有違規仔會一直碎念我在欺負善良百姓，我就很好奇善良百姓的定義是什麼？就他們的口中，我感覺他們的定義是只要沒有殺人放火就是善良百姓了」。

施姓員警還在臉書分享小故事，他說「有天我在超商簽巡邏表的時候，發現一個媽媽帶約4、5歲的小孩走出超商，但是小孩疑似沒有買到想要的東西一直哭鬧，我也不說話，就是邊簽巡邏表眼神邊盯著小孩，他從發現我一直在盯他開始就停止哭泣，直到媽媽騎車載他離開我的視線後⋯⋯我又聽到遠處的哭聲了」。